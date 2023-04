Julia Ituma, aperta un’indagine sulla morte della pallavolista in Turchia

Roma, 13 aprile 2023 – Non è ancora chiaro cosa sia successo la scorsa notte a Julia Ituma, la giovane pallavolista volata giù dal sesto piano dell’hotel nel quale alloggiava insieme alla sua squadra in Turchia. Non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente, di un gesto estremo. Di suicidio. E proprio per questo motivo, rispetto all’accaduto è già stata aperta un’indagine.

Julia Ituma, aperta un’indagine sulla sua morte

Julia Ituma era una giovane, promettente pallavolista di 18 anni. Figlia di genitori nigeriani, giocava nella Igor Gorgonzola Novara ed era considerata una promessa del volley. In questi giorni si trovava a Istanbul con la sua squadra, dove stava gareggiando per la Champions League di volley femminile. Dopo la sconfitta nei quarti di finale contro l’Eczacibasi, il team era rientrato in albergo. Dalle immagini fornite dopo la tragedia dall’hotel, si vede Julia vagare per i corridoi tra le 22:30 e le 23:50. Poi la si vede sedersi a terra, con la testa tra le mani, forse in lacrime. E infine la drammatica scoperta: il suo corpo è stato ritrovato, intorno alle 5:30 della mattina, privo di vita fuori dall’hotel. Julia è precipitata, dalla finestra della sua stanza e per sei lunghissimi piani, fino al suolo. Il timore è che si sia lanciata volontariamente.

“Il Consolato generale a Istanbul, l’ambasciata di Ankara in stretto raccordo con la Farnesina stanno seguendo con la massima attenzione la triste vicenda della giovanissima pallavolista Julia Ituma. Il Consolato generale si è immediatamente attivato con i familiari di Julia ai quali sta prestando la massima assistenza. Intanto, un costante raccordo è assicurato con la squadra e il suo direttore sportivo. Nonché con la Federazione italiana di pallavolo e le autorità locali”, hanno dichiarato fonti della Farnesina.

“Siamo tutti sgomenti per questa tragedia che colpisce non solo il mondo pallavolo, ma tutto lo sport italiano. Oggi piangiamo la scomparsa, non solo di un grande talento, ma soprattutto di una meravigliosa ragazza di 18 anni che abbiamo visto crescere da vicino nel Club Italia, stagione dopo stagione. Il primo pensiero va alla famiglia di Julia, alla quale invio le più sentite condoglianze e garantisco che la Federazione Italiana Pallavolo fornirà il massimo sostegno. Siamo in costante contatto con la società Igor Gorgonzola Novara e con il presidente della Federazione Turca per dare tutto il supporto possibile. In questo momento penso che ogni altra parola sia inutile, è una tragedia immensa a cui nessuno di noi era minimamente preparato”, ha affermato il presidente federale della Fipav, Giuseppe Manfredi.

