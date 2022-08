Khaby Lame, il famoso tiktoker ha finalmente ricevuto la cittadinanza italiana

Roma, 17 agosto 2022 – Khaby Lame è ufficialmente un cittadino italiano. Questa mattina il tiktoker più conosciuto al mondo ha giurato di fronte all’ufficiale civile del comune di Chivasso. “Sono molto orgoglioso. Mi sentivo italiano anche prima di oggi perché sono cresciuto qui. Sento però una grande responsabilità per il giuramento che ho pronunciato, non sono parole al vento”, ha dichiarato subito dopo la cerimonia.

Khaby Lame e la cittadinanza italiana

Khaby Lame ha visto esplodere la sua popolarità durante il primo lockdown. In pochissimo tempo i suoi video sono diventati sempre più virali, e per questo su internet tutti hanno iniziato a parlare di lui e della sua comicità. Lo stesso Khaby, però, non ha mai nascosto di sentire che gli mancava un pezzo del puzzle che compone la sua vita: la cittadinanza italiana. “Sono cresciuto alle case popolari di via Togliatti, a Chivasso dove eravamo contenti anche se non avevamo niente, non mi sono ancora abituato al successo”, ha sottolineato al termine della cerimonia alla quale erano presenti anche gli assessori di Chivasso Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, il presidente del consiglio comunale Alfonso Perfetto e il consigliere comunale Domenico Barengo.

“Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per così tanti anni ed è pulito, non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza. E non parlo solo per me”, aveva poi dichiarato tempo fa durante un’intervista rilasciata a Repubblica. A quelle affermazioni aveva risposto il sottosegretario del ministero dell’Interno Carlo Sibilia tramite un tweet. “Caro @KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della #cittadinanzaitaliana é stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Era il 24 giugno, e già due settimane prima Khaby aveva ricevuto una copia del decreto del Presidente della Repubblica con la quale gli si concedeva la cittadinanza italiana. Oggi, a distanza di quasi due mesi, il suo desiderio è diventato finalmente realtà.

