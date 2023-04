La denuncia di Save The Children: in Italia carenza di strutture di accoglienza per minori

Roma, 31 marzo 2023 – Le pessime condizioni dei luoghi in cui i migranti sono costretti a trascorrere lunghi periodi di tempo rappresentano una violazione dei diritti umani e delle leggi internazionali in materia di accoglienza dei rifugiati. Ciò che è ancora più grave, però, è come vengono accolti i minori non accompagnati, giovani e bambini che dovrebbero ricevere una protezione speciale e invece vengono praticamente abbandonati. In Italia, infatti, le strutture ad hoc per i minori sono pochissime: solamente 22. E la capienza complessiva è di soli 519 posti. Peccato che il numero di minori non accompagnati che arriva sulle nostre coste stia crescendo di giorno in giorno e sia nettamente superiore ai posti a disposizione.

Migranti, il rapporto di Save The Children

Un rapporto di Save The Children evidenzia la mancanza di strutture adeguate per l’accoglienza dei minori migranti in Italia. Soltanto 22 centri di accoglienza straordinaria sono disponibili in tutto il paese, con una capienza totale di soli 519 posti. Ciò significa che molti minori migranti rimangono in condizioni precarie e insicure, senza accesso a cure mediche adeguate, istruzione e servizi sociali. Inoltre l’analisi sottolinea che che non solo non sono mai nati in Italia, come invece la legge prevederebbe, i centri governativi di prima accoglienza. Tra l’altro, i centri di accoglienza straordinaria in Italia si trovano solamente al Sud. E quelli con una capienza superiore alle 100 persone solo in Sicilia. Questa situazione rende il sud Italia ancora più vulnerabile alla pressione dell’immigrazione, creando una maggiore sfida per le autorità locali e i servizi sociali.

Il numero, poi, risulta essere bassissimo rispetto al fabbisogno reale, visto che solo nel 2021 i minori che hanno fatto richiesta di asilo sono stati quasi 11.569 e di questi 3.257 sono stati minori non accompagnati. Ciò significa che molti minori migranti rimangono in condizioni precarie e insicure, senza accesso a cure mediche adeguate, istruzione e servizi sociali.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia