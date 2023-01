La nave Geo Barents è arrivata a Taranto con 85 migranti a bordo

Roma, 4 gennaio 2023 – Nella mattinata di oggi, la nave “Geo Barents” di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di Taranto con a bordo 85 migranti, tra cui nove minori non accompagnati. Durante le operazioni di sbarco, quattro migranti sono stati trasferiti in ospedale per essere curati, anche se le loro condizioni non sono gravi.

La “Geo Barents” è la prima nave di un’organizzazione non governativa ad aver effettuato un salvataggio in mare dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di condotta per le attività di soccorso in mare. Il decreto stabilisce nuove norme per le Ong che operano in questo ambito, prevedendo multe fino a 50mila euro in caso di violazione delle regole, oltre al sequestro o alla confisca della nave in caso di ripetute infrazioni.

La situazione dei migranti che arrivano in Italia attraverso il Mediterraneo resta complessa e delicata, e le organizzazioni che si occupano di soccorso in mare svolgono un lavoro indispensabile per garantire assistenza e protezione a chi cerca di fuggire da situazioni di pericolo e violenza. Nonostante le nuove norme introdotte, è importante che le attività di soccorso possano continuare a svolgersi in modo sicuro e umanitario, garantendo ai migranti il diritto alla protezione e all’assistenza di cui hanno bisogno.