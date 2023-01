La Ocean Viking in viaggio verso Ancona affronta la tempesta: “Si poteva evitare”

Roma, 9 gennaio 2023 – Dopo l’imposizione a risalire la penisola, la Ocean Viking è costretta ad affrontare la tempesta per giungere ad Ancona dove farà sbarcare i 37 migranti soccorsi. L’arrivo del maltempo era noto, e proprio per questo alle autorità competenti era stato richiesto di segnalare un porto più vicino. Ma la risposta è stato un chiaro, secco, no.

Migranti, la Ocean Viking sta arrivando ad Ancona

L’unico place of safety disponibile per la Ocean Viking e i suoi migranti, quindi, è quello di Ancora, che al momento della segnalazione distava 850 miglia nautiche e ben quattro giorni di navigazione. L’arrivo è previsto per domani, ma non sarà un viaggio semplice: già da oggi, infatti, il tempo è iniziato a peggiorare, il rollio della nave si è fatto sempre più marcato, le onde hanno iniziato ad alzarsi fino a superare i due metri. Sulla nave tutti lavorano affinché nulla venga spazzato via dal vento e dall’acqua. Tra l’equipaggio c’è chi ha già affrontato tempeste simili, anche peggiori. Ma i naufraghi no. E per questo sono spaventati.

“La nave è sicura, è costruita per stare nei mari del Nord. Quindi non ci sono pericoli per la navigazione. Le persone a bordo però non sono abituate a questo tipo di mare, sono state soccorse mentre stavano su gommone in mezzo al niente, hanno rischiato la vita, fra loro ci sono diversi casi medici. Un viaggio di questo genere non è mai una cosa utile, in queste condizioni ancor meno”, ha spiegato il presidente di Sos Méditerranée, Alessandro Porro, a bordo come vice Sar Coordinator. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche, tra l’altro, dovrebbero peggiorare. In particolare modo durante la notte: la mappa delle previsioni del tempo mostra una macchia che passa da viola a rosso. Questo significa che la nave potrebbe trovarsi ad affrontare anche cinque metri di onda. Ma tutto ciò non sembra sufficiente a far cambiare idea a Roma, e ad assegnare un porto più vicino.

