La più bella d’Italia: una romena di 25 anni ha vinto il concorso “World Top Model” nel Salento

Roma, 20 ottobre 2020 – Ha vinto un importante concorso nazionale di bellezza in Italia e rappresenterà l’Italia al concorso mondiale.

Si tratta di Estera Balintfi, una giovane originaria di Oradea, nord-ovest della Romania, trasferitasi in Italia 5 anni fa, che sabato 19 settembre ha vinto il concorso nazionale di bellezza World Top Model, e il 12 dicembre rappresenterà Italia alla tappa mondiale, che si svolgerà a Roma, dove gareggerà con circa altre 49 giovani donne di altrettanti paesi.

Estera ha iniziato la sua carriera di modella a Oradea all’età di 15 anni, essendo scoperta dall’agenzia Graziela Models. Nello stesso anno, la ragazza di Oradea ha ricevuto un’offerta da un’agenzia di modelle in Cina, dove ha poi vissuto per tre mesi. “Anche se ero giovane, mio ​​padre mi ha lasciato andare e mi ha sostenuto molto”, dice ora la giovane. In Cina, la sua bellezza è stata subito notata e, a soli 16 anni, è apparsa sulla copertina della rivista “Naturade”.

La ragazza ha poi lavorato per agenzie in Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Francia e Italia. Poco dopo essersi diplomata al liceo tecnico, nel 2015, si è trasferita nella città italiana di Pompei, per essere più vicina al fidanzato Davide Matrone, conosciuto a 18 anni. “Da allora, la sua famiglia è diventata la mia e sua madre è la mia fan numero uno”, ha detto.

In Italia Estera, alta 1,77 m, ha continuato la sua carriera di modella. Sabato 19 settembre, ha vinto il concorso World Top Model, che si è svolto nel Salento, in Italia. “Sapevo che saremmo stati 47 concorrenti e non immaginavo di riuscire ad essere la vincitrice”, ha ammesso la giovane donna.

Al termine delle prove, svoltesi in un resort esclusivo, i giurati hanno deciso che Estera è quella che merita di rappresentare l’Italia nella tappa mondiale del concorso, che si svolgerà a Roma, riunendo concorrenti di 50 stati.