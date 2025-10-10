La sentenza: sì all’esame della domanda di asilo anche con un altro permesso di soggiorno

Roma, 10 ottobre 2025 – Una recente sentenza del Tribunale civile di Roma – Sezione Diritti della persona e Immigrazione, datata 18 giugno, ha stabilito un principio di grande rilievo in materia di protezione internazionale e permessi di soggiorno.

Il giudice ha chiarito che la titolarità di un permesso di soggiorno ad altro titolo – nel caso esaminato, un permesso per protezione speciale – non impedisce né condiziona la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale. Inoltre, ha specificato che non è necessaria alcuna rinuncia preventiva al titolo già posseduto per poter accedere alla procedura.

La decisione ribadisce che lo status di protezione internazionale deve essere valutato in modo autonomo e indipendente rispetto ad altri titoli di soggiorno, poiché si tratta di istituti diversi. Un permesso nazionale, come quello per protezione speciale, non può sostituire né limitare i diritti e le garanzie sovranazionali previste dal diritto dell’Unione Europea e dalla Convenzione di Ginevra.

Per questo motivo, il Tribunale ha ordinato alla Questura di procedere alla formalizzazione della domanda di asilo presentata dalla ricorrente e di esaminarla secondo le procedure ordinarie, garantendo così l’accesso pieno al sistema di protezione internazionale.

Questa pronuncia rappresenta un importante chiarimento per tutti coloro che si trovano in Italia con un permesso diverso dall’asilo, ma che desiderano far valere i propri diritti riconosciuti a livello internazionale.