La sottosegretaria all’istruzione Floridia: “Ius scholae è la giusta via, una svolta di civiltà”

Roma, 4 luglio 2022 – “La riforma della legge sulla cittadinanza è una svolta di civiltà per il nostro Paese. A scuola tutti diventiamo cittadini e presto migliaia di ragazzi che si sentono italiani, lo potranno diventare grazie al percorso scolastico”.

Lo ha scritto su Facebook la sottosegretaria all’istruzione, Barbara Floridia, ringraziando “il nostro Giuseppe Brescia per il prezioso lavoro svolto in questi mesi e per le parole sulla riforma: ‘Valorizza il ruolo della scuola e dei nostri insegnanti e tiene insieme diritti e doveri’. Sono pienamente d’accordo con lui!”.

“Dopo l’introduzione dell’Educazione civica come disciplina curricolare, adesso con lo ‘Ius Scholae’, la scuola si riconferma nel dibattito pubblico ciò che è: luogo centrale per la crescita culturale, etica, valoriale e persino economica del Paese” ha sottolineato Floridia, concludendo “la scuola è la via. La scuola è l’infrastruttura che conduce al progresso e all’inclusione. La scuola è il luogo in cui si costruisce la cittadinanza, la si può ottenere e si impara il grande valore dello stare insieme”.