La tragedia. Famiglia ecuadoriana muore in un incidente stradale in Italia

Roma, 7 dicembre 2020 – Tragedia per una famiglia ecuadoriana in Italia. Un uomo, sua moglie e la figlia di 12 anni sono morti in un incidente in macchina sulla strada per Genova. Altri due minori sono ricoverati in ospedale con prognosi riservata. Le autorità stanno indagando sulle cause del terribile incidente.

La madre dei bambini, una donna di 39 anni è morta sul colpo nell’incidente; la figlia di 12 anni è stata trasportata all’ospedale San Paolo ma è deceduta all’arrivo al pronto soccorso, così come il padre di 41 anni.

Anche gli altri due figli della coppia sono rimasti gravemente feriti. Sono due minorenni: uno di 16 anni, che è in coma ed è stato trasportato al Policlinico e una bambina di 10 anni, ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

I genitori della famiglia ecuadoriana sono stati identificati come Benjamín Cevallos e María Fernanda Macas.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:15, dopo l’attraversamento di Ponte Sesto (sulla tratta SS35-innesto A7). La famiglia, di origine ecuadoriana e residente a Milano nel quartiere Giambellino viaggiava nella loro macchina, una Honda Jazz.

Le prime ipotesi investigative indicano che l’auto è stata investita da una BMW, facendo perdere il controllo del veicolo al padre, che era al volante.

La Honda Jazz , dopo essere stata colpita all’angolo destro, dopo un testacoda è finita sulla corsia di sorpasso, pochi secondi dopo, sarebbe arrivato un terzo veicolo, una Mercedes, guidato da una donna, che si è scontrata violentemente con l’auto sul lato del passeggero. Il Pubblico Ministero e la Polizia Stradale stanno seguendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Cristina Zambrano León



Puoi leggere questo articolo in lingua spagnola sul nostro sito web dedicato per la Comunità Latinoamericana in Italia, Expreso Latino: Asi fue el Accidente Mortal Familia Ecuatoriana en Italia

https://expresolatino.net/cultural/historia/asi-fue-el-accidente-mortal-de-la-familia-ecuatoriana-en-italia-en-milan/