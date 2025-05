La Tunisia chiede più sostegno per il rimpatrio volontario dei migranti

Roma, 7 maggio 2025 – La Tunisia rinnova il suo appello per un maggior sostegno internazionale ai programmi di rimpatrio volontario dei migranti irregolari, sottolineando la necessità di una risposta umanitaria collettiva alla sfida migratoria. Questo il fulcro dell’incontro tra il ministro tunisino dell’Interno, Khaled Nouri, e la direttrice generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), Amy Pope, in visita ufficiale nel Paese.

Durante i colloqui, si è discusso dell’attuazione di programmi e progetti mirati a contrastare l’immigrazione irregolare, in linea con gli standard internazionali sui diritti umani. Nouri ha ribadito che la Tunisia non diventerà né un luogo di transito né una base per i migranti irregolari, sottolineando gli sforzi compiuti nel garantire protezione, alloggio e assistenza a chi è in situazione di vulnerabilità.

Il ministro ha invitato l’OIM ad accelerare le procedure di rimpatrio volontario, per ridurre le conseguenze sociali, economiche e di sicurezza collegate al fenomeno. Ha inoltre sottolineato la necessità di combattere le cause profonde della migrazione e di rafforzare la cooperazione regionale contro il crimine della tratta di esseri umani.

Amy Pope, da parte sua, ha elogiato la cooperazione con la Tunisia e si è impegnata a intensificare le campagne di sensibilizzazione tra i migranti irregolari, promuovendo il ritorno nei Paesi d’origine attraverso un approccio integrato che unisce assistenza e sviluppo nei territori d’origine.

L’incontro testimonia la volontà di entrambe le parti di rafforzare il partenariato strategico nel gestire una delle più complesse sfide del nostro tempo: la migrazione irregolare.