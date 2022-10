Lamorgese: “Servono procedure più veloci per i trasferimenti dei migranti”

Roma, 17 ottobre 2022 – “L’Europa deve continuare a fare ogni sforzo possibile per gestire le dinamiche migratorie in maniera condivisa. La dichiarazione politica del 10 giugno sulla relocation dei migranti rappresenta davvero una decisione storica per quanto riguarda la dimensione della solidarietà. Ma non basta. Servono procedure più veloci per i trasferimenti dei migranti”.

Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al termine della riunione oggi in Lussemburgo del Consiglio Affari Interni.