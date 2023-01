Lampedusa, il sindaco: “Qui numeri stratosferici, solo maltempo ferma gli sbarchi”

Roma, 6 gennaio 2023 – Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha dichiarato all’Adnkronos che gli sbarchi sull’isola sono “senza soluzione di continuità” e che nel 2022 sono già oltre 100.000. Mannino spera in un peggioramento delle condizioni meteorologiche, poiché solo in questo modo gli sbarchi potrebbero essere fermati.

L’hotspot di Lampedusa, che può ospitare circa 400 migranti, attualmente ne ospita circa 1.300. Il sindaco ha chiesto l’utilizzo di una grande nave per il trasferimento rapido di grandi quantità di migranti verso la Sicilia o di navi governative che possano trasferire direttamente i migranti in altri porti italiani.

Mannino ha anche criticato l’Europa per il suo “silenzio” sul problema dell’immigrazione e ha sottolineato che l’Italia non può gestire da sola questo “fiume umano”. Ha chiesto una maggiore attenzione da parte del Governo Meloni per gestire questi numeri e ha espresso il suo parere sul decreto anti-ong, affermando che “bloccare le ong non risolve il problema” e che il vero problema va risolto a monte, nei tavoli europei in cui devono essere stabilite “regole e prassi condivise”.