Lampedusa riceve un aiuto di 45 milioni di euro per fronteggiare la situazione socio-economica dovuta alla crisi migratoria

Roma, 8 settembre 2023 – Nelle ultime settimane, Lampedusa è stata al centro dell’attenzione a causa dell’eccezionale flusso di migranti che ha colpito l’isola e ha creato una situazione socio-economica estremamente critica. Tuttavia, ora sembra che ci sia una luce in fondo al tunnel per questa piccola comunità, poiché è stata approvata una norma importante che prevede l’assegnazione di 45 milioni di euro per affrontare questa crisi senza precedenti.

La norma è stata definitivamente approvata dal Consiglio dei Ministri ed è parte del decreto legge Sud, un piano strategico per sostenere le regioni del sud Italia e affrontare le sfide socio-economiche che le affliggono. Il dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Comune di Lampedusa, ha elaborato la bozza di questa importante iniziativa.

I fondi saranno destinati a una serie di interventi mirati per migliorare la situazione sull’isola. Una parte sostanziale sarà destinata alla realizzazione e alle manutenzioni straordinarie delle opere di urbanizzazione primaria, il che è fondamentale per migliorare l’infrastruttura dell’isola. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per migliorare gli impianti di depurazione e la gestione delle acque reflue, affrontando così problemi di sanità pubblica.

Ma non finisce qui: i finanziamenti prevedono anche la costruzione di nuovi edifici pubblici e interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Questi progetti non solo miglioreranno la qualità della vita degli abitanti di Lampedusa, ma creeranno anche opportunità di lavoro in un momento in cui la comunità locale ha bisogno di un forte sostegno.

Il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha accolto con entusiasmo questa notizia, definendola “il più grosso aiuto mai ottenuto prima da Lampedusa”. Ha elogiato il governo e in particolare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aver dimostrato un forte impegno verso il territorio che sta affrontando le conseguenze indirette di un fenomeno di portata epocale.