Lampedusa, sette sbarchi in un giorno: arrivati 411 migranti dalla Libia

Roma, 25 luglio 2025 – Nella giornata di ieri, l’isola di Lampedusa ha assistito all’arrivo di 411 migranti, soccorsi in mare a bordo di sette imbarcazioni partite quasi tutte dalla Libia. I natanti sono stati intercettati e assistiti durante diverse operazioni di soccorso, che hanno visto impegnate le forze italiane nel Canale di Sicilia.

I gruppi, composti da 5 a 100 persone, comprendono cittadini di varie nazionalità: tunisini, bengalesi, egiziani, etiopi e pakistani. In uno dei casi, un migrante è stato trasferito al poliambulatorio locale per problemi neurologici.

Tra le imbarcazioni soccorse, l’unica non partita dalla Libia è stata una barca di 3 metri, con a bordo una famiglia tunisina di 5 persone, che si sarebbe autofinanziata la traversata dal porto tunisino di Madhia. Tutti gli altri natanti sono salpati da Zwara, Zawija e Zuwara, città costiere libiche tristemente note per essere punti di partenza di viaggi della speranza verso l’Europa. I costi per la traversata oscillavano tra i 5.000 e i 7.000 dollari a persona, somme spesso raccolte con l’aiuto di familiari o attraverso debiti contratti con le reti di trafficanti.

I migranti sono stati condotti all’hotspot di Lampedusa, dove nella prima serata si contavano già 421 ospiti, a fronte di una capienza ufficiale molto inferiore. Per alleggerire la pressione, 246 persone sono state trasferite con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, il cui arrivo è previsto all’alba di domani.

Questi ennesimi sbarchi confermano la centralità dell’isola di Lampedusa nei flussi migratori nel Mediterraneo e rilanciano il dibattito sulla necessità di interventi strutturali a livello europeo per gestire in modo equo e umano l’accoglienza.