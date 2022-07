L’appello. La Libia chiede aiuto sui migranti: “Stiamo ospitando centinaia di migliaia di migranti”

Roma, 27 luglio 2022 – “Guardare l’immigrazione come un problema non aiuta a risolvere la questione, dobbiamo vederla come una sfida da affrontare e per farlo serve cooperazione nel Mediterraneo”.

E’ quanto ha detto il portavoce del governo di unità nazionale di Tripoli, Mohamed Hamouda, nel corso della conferenza stampa intitolata “Nuove strade per la stabilità del Mediterraneo” tenuta ieri al Senato.

Hamouda ha ricordato che sia Libia che Italia sono paesi di transito, ma che è la Libia a sopportare il peso più grosso: “La Libia è un paese di transito, non è un paese dove i migranti rimangono, così come per l’Italia. Ma se guardiamo i numeri la Libia è il paese che ne sopporta il peso più grosso. Noi stiamo ospitando centinaia di migliaia di migranti. Questo rappresenta un peso enorme per il governo, che non riesce a gestire questi numeri”.

Hamouda ha ribadito quanto sia “essenziale garantire la protezione delle frontiere sud della Libia per fermare i flussi, e questo richiede addestramento delle forze e forniture di attrezzature”.