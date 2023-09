L’Austria intensifica il monitoraggio al Brennero in risposta all’emergenza migranti a Lampedusa

Roma, 15 settembre 2023 – In risposta all’attuale emergenza migranti che coinvolge Lampedusa, l’Austria ha intensificato il monitoraggio al valico del Brennero, un importante punto di passaggio tra l’Italia e l’Austria. Questa mossa è stata annunciata dal Ministero degli Interni austriaco, che ha confermato di essere in contatto con le autorità italiane per coordinare gli sforzi.

Il valico italo-austriaco del Brennero è noto per essere un crocevia cruciale per il traffico di merci e persone tra l’Italia settentrionale e l’Austria. La decisione di intensificare i controlli arriva alla vigilia di un weekend di traffico intenso, con il ritorno dei turisti tedeschi che avevano trascorso le loro vacanze estive in Italia.

Nonostante l’annuncio dell’aumento del monitoraggio, la situazione al Brennero questa mattina rimaneva tranquilla, e al momento non si notava alcun cambiamento significativo nella gestione dei controlli sul versante austriaco. Tuttavia, l’Austria sembra aver preso questa decisione come misura preventiva per affrontare l’attuale emergenza migranti in Italia, in particolare a Lampedusa.