Le emozioni della comunità romena, in versi. Camelia Baciu ha debuttato lo scorso anno in Italia e ha già pubblicato tre volumi

Roma, 28 ottobre 2020 – Camelia Morda Baciu è arrivata in Italia 20 anni fa e ha lavorato nel turismo, stabilendosi in provincia di Roma. L’anno scorso ha scoperto il suo talento di scrittrice e poetessa ed è già riuscita a pubblicare tre volumi, lavorando ora ad un nuovo romanzo e ad un altro volume in versi.

È membro del “Cenacolo di Roma” – la società letteraria dei rumeni della capitale italiana – e presto diventerà membro della “FUIS” – Federazione Unitaria Italiana Scrittori.

“L’anno scorso ho debuttato in letteratura con tre volumi.” Il dramma dello sradicamento “, un volume di poesie sull’emigrazione, scritto per nostalgia della patria. Questo è stato seguito da un volume di breve prosa umoristica, con fatti reali del passato, dalla Romania, in particolare accaduti prima del 1989, “Racconti dalle nostre parti “.

E poi il romanzo autobiografico, tradotto anche in italiano “Perché a me?”, che comprende 11 anni della mia vita, in cui ho lottato contro la depressione “.È straordinario che queste creazioni non siano limitate al pubblico rumeno. Camelia Morda Baciu le ha tradotte in italiano, un omaggio alla lingua e al paese in cui vive.

Ecco tre poesie in rumeno, tradotte in italiano, firmate da Camelia Morda Baciu.

Actrița din afara scenei

Ascult tăcerea surdă, ce mă cuprinde-ncet.

Un strigăt dinăuntru îmi bubuie în piept.

Tristețea mă împresoară, mă mistuie sălbatic.

Mă simt eroul piesei dintr-un decor dramatic.

Voiam să fiu actriță, de comedie, poate.

Un personaj hilar, ce zâmbet vrea să poarte.

Dar planul de scenariu mi-a dat un rol divers:

De o paiață tristă pierdută-n univers.

Îmbrățișez cu gândul o inimă pustie,

Închisă, ferecată, ce nu vrea ca să știe

Că cineva, departe, în neputința sa,

Încearcă-n disperare, un ajutor să-i dea.

Ciocnesc timid la poartă, am fruntea aplecată,

Dar în zadar mă chinui, rămâne încuiată.

Mă târâi, rup genunchii și coatele mă dor,

Cu toată disperarea chem forța-n ajutor.

Cu pumnii strânși m-apropiu de poartă și lovesc.

Am mintea tulburată, nu pot să mai gândesc.

Aș vrea să sparg, să intru, să văd realitatea,

Căci dincolo de poartă, există libertatea.

Bat zile-ntregi de-a rândul, dar totul în zadar.

Poarta rămâne-nchisă, rămân un solitar.

Mă-ntorc pe scena goală,văd sala-ntunecoasă.

Actrița figurantă ia drumul către casă.

(Din romanul autobiografic “De ce eu?” – Camelia Baciu)

L’attrice fuori scena

Ascolto il sordo silenzio, che mi avvolge lento.

Un urlo interno, mi esplode nel petto.

La tristezza mi copre, mi consuma selvaggia.

Mi sento come l’eroe di un’opera tragica.

Un’attrice comica, probabilmente, volevo diventare.

Un personaggio buffo, che il sorriso vuole indossare.

Invece, il copione, mi ha dato un ruolo diverso:

Quello di un pagliaccio triste, perso nell’universo.

Col pensiero abbraccio un’anima deserta,

Rinchiusa, imprigionata, che a sapere non tenta

Che qualcuno, in lontananza, incapacitato,

A prestarle aiuto, prova disperato.

Busso, timida, alla porta, ho la fronte piegata

Ma, invano mi sforzo, rimane bloccata.

Striscio, sbatto le ginocchia e i gomiti dolenti,

Con tutta l’angoscia, chiamo assistenti.

Con i pugni stretti mi avvicino alla porta e colpisco.

Ho la mente torbida, a pensare più non riesco.

Vorrei spaccarla, entrare, vedere la realtà,

Perché, al di la della porta, esiste liberta.

Busso giorni di fila, ma, tutto sprecato.

La porta rimane chiusa, rimango isolato.

Torno sul palco vuoto, guardo il teatro tenebroso,

Attrice da comparsa, verso casa riprende il corso.

(Dal romanzo autobiografico “Perché a me?” – Camelia Baciu)

Odă iubirii

Suntem făcuți ca să iubim,

Să dăm din noi ce-avem mai sfânt,

Tot ce-i frumos și ce-i sublim,

Pe-altarul vieții, pe pământ.

Lăsați iubirea să vibreze,

Să vă cuprindă-n gheara ei,

Păstrați trăiri și vise treze,

Sperați la pace, cu temei!

Descătușați din lanțuri gândul

Că ați rămas orfani în suflet!

La fiecare-i vine rândul,

Pe buze să-i răsară-un zâmbet.

Zâmbiți la soare și la lună,

Cu mintea să petreceți zarea!

Sfidați și ploaie și furtună,

Din curcubeu luați culoarea!

Deschideți brațe-ncrucișate,

Ce-n timp au amorțit de dor!

Și inimile-nfricoșate

Ce zi de zi se sting și mor.

Dansați pe-acorduri de chitară,

Sau de-un pian cu coada lungă!

Citiți ceva în prag de seară,

Așteptând somnul să vă-ncingă!

Ținând în brațe strâns la piept,

Iubirea voastră pătimașă,

Dați sentimentului accept

Și beatitudinea părtașă!

Uitați pe masă-un trandafir,

Lângă o ceașcă de cafea,

Adăugați un suvenir

Pe-un șervețel de catifea!

Nu vă zgârciți la două rânduri,

De vă e greu să le rostiți!

Alegeți ce-i frumos din gânduri

Și din trăiri de-ndrăgostiți!

Împărtășiți luând de mână

Tot ce ‘năuntru vă răzbate!

Rugați-vă ca să rămână,

Nu doar cuvinte, ci și fapte!

(Din romanul autobiografic “De ce eu?” – Camelia Baciu)

Inno all’amore

Siamo fatti per amare,

Ciò di più sacro donare,

Tutto ciò ch’è bello e trascendentale,

Su questo mondo, della vita l’altare.

Lasciate vibrare l’amore,

Che vi afferri nei suoi artigli.

Mantenete viva la memoria e i sogni,

Alla pace, sperate, con ardore!

Svincolate il pensiero dalle catene

Che siete rimasti orfani nell’animo!

A ognuno il turno viene,

Che gli sorga, sulle labbra, un sorriso.

Sorridete alla luna e al sole,

Trascorrete l’orizzonte col pensiero!

Sfidate sia la pioggia che il ciclone,

Traete il colore dell’arcobaleno!

Aprite le braccia ibride,

Che di nostalgia si sono intorpidite!

E le anime impaurite,

Che giorno dopo giorno si spengono, sfinite.

Ballate sugli accordi di chitarra,

O di un pianoforte!

Leggete qualcosa la sera,

Mentre il sonno vi scalda la sorte!

Tenete in braccio, stretto al petto,

Il vostro amore impetuoso,

Accettate il sentimento

E il complice l’appagamento!

Lasciate una rosa sul tavolino,

Accanto, il caffè in una coppetta,

Aggiungete un ricordino

Su una vellutata tovaglietta!

Non limitatevi ai due versi,

Se pronunciarlo è complicato!

Scegliete il buono nei pensieri

E nelle emozioni dell’innamorato!

Condivide, tenendo per mano,

Quel che dentro vi si impone!

Pregate finché rimangono

Fatti, non solo illusione!

(Dal romanzo autobiografico “Perché a me?” – Camelia Baciu)

Pescărușul rănit

Cu vântul biciuindu-mi fața

Și soarele-n obraji bătând,

Cand zarea își ridică ceața,

Cu pașii mei pe mal călcând,

Zăresc ascuns între nisipuri,

Un pescăruș singur și trist,

Ceilalți prieteni stând în grupuri

Pe-al mării val acordeonist.

Cu-aripa obosită-și strânge

Firavul trup lipit de scoici.

Cu ciocul pieptul lui își frânge,

Negând esența unor stoici.

Cu mâna tremurând ating

Penajul umed, înghețat.

Și-n ochii lui, privind, disting

Durerea-n zâmbetu-i forțat.

Un picioruș inert atârnă

Învinețit, umflat și rupt,

Pare căzut de pe o bârnă,

Oprit din zboru-i neîntrerupt.

Neputincioasă-i mângâi gâtul,

Din ochi o lacrimă îmi cade.

Îi spun: “Adio, acrobatul!”.

Simt pulsu-n palme cum îi scade.

Refuz s-accept că-n Univers

Există legea despărțirii.

În minte îi dedic un vers

Sperând magia-nsuflețirii.

(Din romanul autobiografic “De ce eu?” – Camelia Baciu)

Il gabbiano ferito

Con il vento che mi frusta il volto

E il sole le guance colpendo,

Quando la nebbia si solleva in alto,

Con i miei passi la riva premendo.

Intravedo sulla spiaggia isolato,

Un solo e lugubre gabbiano.

Gli altri amici stanno a un lato

Sopra le onde armoniche dell’oceano.

Con l’ala stanca si fascia

Il fragile corpo saldato allo scoglio.

Con il becco, il proprio petto schiaccia,

Negando l’essenza di alcun stoico.

Con la mano tremando tocco,

Il piumaggio umido, ghiacciato.

E nei suoi occhi, guardando, noto

Il dolore, nel sorriso, e forzato.

Un piedino inerte e appeso

Contuso, gonfio e rotto,

Sembra caduto da un tetto scosceso,

Durante il suo volo ininterrotto.

Gli accarezzo il collo sguarnita,

Dagli occhi una lacrima mi cade.

Gli dico: “Adio, acrobata!”.

Sentendo come il polso gli scade

Rifiuto di accettare che nell’Universo

Esiste la legge della separazione.

Col pensiero gli dedico un verso

Sperando nella magia dell’animazione.

(Dal romanzo autobiografico “Perché a me?” – Camelia Baciu)

INFO: Emoțiile diasporei, în versuri. Camelia Baciu a debutat anul trecut în Italia și deja a publicat trei volume