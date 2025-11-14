Le nuove regole Ue sulla migrazione: cosa cambia davvero con il Patto in arrivo nel 2026

Roma, 14 novembre 2025 – Il Patto sulla Migrazione e l’Asilo entrerà pienamente in vigore nel giugno 2026, diventando legalmente vincolante per tutti i ventisette Stati membri. Si tratta della più ampia riforma mai intrapresa dall’Unione in materia migratoria: un mosaico complesso di norme che dovranno funzionare in modo coordinato per raggiungere l’obiettivo dichiarato, ovvero ridurre l’immigrazione irregolare verso l’Europa e distribuire in modo più equo le responsabilità.

Al cuore della riforma c’è una nuova procedura veloce per la gestione delle domande di protezione internazionale. Quando un richiedente proviene da un Paese considerato sicuro – o comunque con una percentuale molto bassa di riconoscimento dell’asilo – la sua domanda dovrà essere valutata in tempi rapidissimi, entro tre mesi. Durante questo periodo la persona sarà ospitata in strutture dedicate e, in caso di rifiuto, scatterà il rimpatrio rapido. L’intento è snellire il sistema, ridurre i tempi di attesa e impedire che le persone rimangano per anni in una sorta di limbo burocratico.

Una seconda colonna portante del Patto riguarda il rapporto tra responsabilità e solidarietà. Gli Stati di primo ingresso – in particolare Italia, Spagna, Cipro e Grecia – dovranno continuare a registrare i nuovi arrivi e a gestire la prima fase delle richieste di asilo. In cambio, gli altri Paesi membri avranno l’obbligo di contribuire tramite ricollocamenti o contributi finanziari. La Commissione ha già riconosciuto che questi quattro Paesi, data la pressione migratoria attuale, potranno beneficiare del meccanismo di solidarietà nel 2026. Ma c’è un punto cruciale: se Bruxelles accerterà che non hanno rispettato pienamente le regole sulla registrazione, gli altri Stati potranno rifiutare il proprio supporto. Tutto ruota, dunque, sulla fiducia reciproca, elemento da ricostruire dopo anni di tensioni fra le capitali europee.

Capitolo a parte riguarda i rimpatri, considerati indispensabili per l’equilibrio generale del sistema. Pur non facendo formalmente parte del Patto, la Commissione ha proposto nuove regole nel marzo scorso, oggi ancora in fase negoziale. Tra le misure previste figurano il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, la definizione di norme chiare sul rimpatrio forzato, incentivi per il rimpatrio volontario e, soprattutto, la possibilità di creare centri di rimpatrio in Paesi terzi. Si tratta di un passaggio molto delicato, che riprende e formalizza l’idea già sperimentata dall’Italia con il protocollo con l’Albania.

L’ultimo tassello della riforma riguarda la definizione dei Paesi sicuri. La domanda è semplice solo in apparenza: quando un Paese può essere considerato realmente sicuro per rimandare indietro una persona? La Commissione ha presentato una proposta lo scorso maggio, ora oggetto di trattativa con Parlamento e Consiglio. Se approvata, introdurrà una novità significativa: non sarà più necessario un legame diretto tra il richiedente asilo e il Paese terzo sicuro. Sarà sufficiente il transito attraverso quel Paese per considerare valida la sua designazione come “sicuro” e per negare la protezione. Una modifica che potrebbe ridurre il numero di richieste accettate ma che, allo stesso tempo, solleva questioni delicate sul piano dei diritti.

Nel complesso, il nuovo Patto ambisce a creare un sistema più rapido, prevedibile e condiviso. Ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità degli Stati membri di collaborare realmente e di applicare in modo coerente regole che, sulla carta, ridisegnano profondamente il futuro della politica migratoria europea.