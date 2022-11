L’incontro. “Un luogo sicuro in Europa”, l’11 novembre a Roma la storia della salvezza degli ebrei in Albania durante la Seconda Guerra

Roma, 8 novembre 2022 – L’Ambasciata della Repubblica d’Albania in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah, organizza un incontro istituzionale che avrà come fulcro una presentazione scientifica da parte di storici riguardante le vicende del salvataggio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale sul territorio albanese, e la presentazione in anteprima del progetto del Museo Ebraico in Albania.

L’incontro si terrà venerdì 11 novembre alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi Roma Tre e si concluderà con la voce della nipote di un testimone degli eventi dell’epoca.

UN LUOGO SICURO IN EUROPA

La salvezza degli ebrei in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale

Il Museo Ebraico Albanese

Venerdì 11 novembre ore 10.00

Aula Magna Dip. Scienze Politiche – Università Roma Tre

Via G. Chiabrera 199 – Roma

L’Albania ha una piccola grande storia da raccontare al mondo!

In collaborazione con: Il Ministero della Cultura della Repubblica d’Albania, Albanian-American Development Foundation, Università degli Studi Roma Tre, Centro di Ricerca Interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia (CRIERE), LC5 Foundation.