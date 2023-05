L’Italia affronta la sfida delle migrazioni con una visita a Tunisi

Roma, 15 maggio 2023 – Negli ultimi tempi, l’Italia è stata testimone di un numero crescente di arrivi di migranti, con oltre 45.000 persone che hanno raggiunto le sue coste. Tra questi, ben 25.000 sono giunti solo dalla Tunisia. La situazione è stata aggravata da numerosi naufragi, con un numero di vittime che non si registrava così elevato dal 2017.

In questo contesto, il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, si è recato in visita solitaria a Tunisi per incontrare il suo omologo Kamel Fekih, contrariamente all’annuncio fatto in passato di un incontro con i colleghi di Francia e Germania a livello europeo.

La visita del ministro Piantedosi a Tunisi era stata originariamente programmata alcune settimane fa e avrebbe dovuto coinvolgere anche la commissaria europea Ylva Johansson. Tuttavia, l’incontro è stato rinviato nel tentativo di trovare soluzioni concrete da portare come proposta al governo tunisino. L’obiettivo principale della visita è stato quello di chiedere nuovamente il blocco delle partenze dalle coste tunisine e un aumento dei rimpatri dei migranti irregolari.