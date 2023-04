Mattarella: “L’Ue superi norme preistoriche sui migranti, serve una nuova politica d’asilo”

in

Roma, 17 aprile 2023 – Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha fatto appello all’Unione europea affinché si adoperi per una nuova politica d’asilo che superi le vecchie regole ormai superate. Secondo il Capo dello Stato, l’immigrazione è un problema dell’Unione, e pertanto è necessaria un’azione coordinata in cui nessun paese possa affrontare la questione da solo.

Mattarella ha criticato il regolamento di Dublino, che prevede che il paese di primo approdo si occupi dell’accoglienza dei migranti, puntualizzando che l’Italia non può essere lasciata sola ad affrontare una questione così epocale. In questo contesto, l’invito del presidente è stato quello di superare le divisioni tra i paesi membri dell’Unione europea e di coordinarsi per una politica comune sull’immigrazione.

La visita di stato in Polonia rappresenta un tentativo di dialogo e di diplomazia, anche se il paese è attualmente retto da un esecutivo ultraconservatore, il cui primo ministro, Morawiecki, viene considerato un modello da Giorgia Meloni. Nonostante ciò, la Polonia si è dimostrata generosa nei confronti dei profughi ucraini, accogliendone un milione e mezzo.

Mattarella ha inoltre espresso preoccupazione per le attività destabilizzanti della compagnia militare privata russa Wagner in Sudan e in molti paesi africani, invitando l’Unione europea e la Nato a un’azione attiva e protagonista.

In Italia, intanto, la destra sta discutendo della decisione di abolire la protezione speciale per i migranti, creando un esercito potenziale di diecimila clandestini. Il Quirinale aveva esercitato una moral suasion nelle scorse settimane per scongiurare tale pericolo.

In conclusione, il messaggio del Presidente Mattarella è stato quello di richiamare all’unità e alla collaborazione tra i paesi membri dell’Unione europea per affrontare una questione che riguarda l’intera Europa. L’immigrazione è un problema complesso e di vasta portata, che richiede un’azione congiunta e coordinata, in cui nessun paese possa essere lasciato solo ad affrontarlo.