Mattarella: “Servono scelte condivise della Ue sui migranti”

Roma, 11 novembre 2022 – “Sui migranti servono scelte condivise dell’Unione Europea”. Lo ha detto Sergio Mattarella all’House of Government di Maastricht in occasione dei trent’anni del Trattato sull’Unione Europea.

“La risposta alla sfida migratoria avrà successo soltanto se sorretta dai criteri di solidarietà all’interno dell’Unione e di coesione nella risposta esterna e da una politica lungimirante nei confronti della Regione africana”, ha sottolineato il presidente.

“Cruciale per la stabilità e per la prosperità dell’Unione europea – spiega Mattarella – è anche la stabilità e la prosperità del nostro vicinato meridionale. L’interdipendenza esistente tra le due sponde del Mediterraneo rende urgenti gli investimenti in termini di attenzione politica verso la sponda Sud”.