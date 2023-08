Mediterraneo: naufragio al largo di Marettimo, undici migranti salvati, un disperso e una vittima accertata

Roma, 14 agosto 2023 – Una tragica situazione si è verificata ieri nel Mediterraneo, quando un barchino con 13 migranti a bordo, provenienti presumibilmente dal nord Africa, è naufragato nelle acque al largo dell’isola di Marettimo. Finora, undici persone sono state salvate e portate in sicurezza, mentre una sarebbe dispersa e un’altra trovata senza vita.

Le operazioni di salvataggio sono state avviate dopo che uno dei sopravvissuti è riuscito a raggiungere la costa e ha allertato le autorità locali. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza sono state mobilitate per condurre le ricerche e fornire assistenza. L’elicottero si è unito agli sforzi di ricerca, ma finora non ha prodotto risultati positivi nella ricerca dei dispersi.

Secondo il racconto del sopravvissuto, il barchino si è inabissato a circa 9 miglia dalla costa di Marettimo. I migranti a bordo avevano intrapreso il pericoloso viaggio verso l’Europa attraverso la rotta delle isole Egadi. Durante il tragitto, si è verificato il tragico naufragio.

Le autorità stanno indagando ulteriormente sulle circostanze esatte del naufragio e stanno esaminando il racconto dei superstiti per ottenere maggiori dettagli sull’incidente. Si sospetta che le condizioni meteo avverse o la sovrapposizione di altre sfide abbiano contribuito al naufragio dell’imbarcazione.

Al momento, i sopravvissuti sono stati trasferiti in un centro di accoglienza a Marettimo, in attesa di ulteriori disposizioni. Nel frattempo, le ricerche per rintracciare i due migranti dispersi stanno proseguendo, con l’obiettivo di trovare eventuali segni di vita e portarli in salvo.