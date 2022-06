Migranti, 850 persone sono bloccate a largo della Sicilia

Roma, 20 giugno 2022 – Ci sono circa 850 migranti a largo delle coste siciliane, a bordo delle navi Ong, in attesa di essere salvate. Di queste, 474 si trovano sulla Sea Eye 4, chiedono un porto sicuro, e sono a 20 miglia da Pozzallo.

Migranti, 850 persone aspettano un porto sicuro

“Alcuni hanno già trascorso sette notti in mare. Un tempo troppo lungo per persone esauste, molte delle quali necessitano di cure a terra”, hanno fatto sapere dall’equipaggio. Finora, infatti, già diciotto migranti sono stati evacuati per problemi di salute. Alcuni hanno ustioni e ferite. “Hanno attraversato ogni tipo di odissea per sopravvivere alcuni sono già a bordo da sei giorni. Meritano un’attenzione dignitosa e una risposta rapida”, hanno poi sottolineato dalla “Aita Mari”, l’altra nave a largo delle coste siciliane che al momento ospita 112 migranti.

Sulla “Sea Watch 4”, poi, sono presenti 261 migranti, fermi a largo di Lampedusa. Di questi 165 sono stati trasbordati dalla Louise Michel che li aveva soccorsi in tre interventi, ma che è troppo piccola per continuare a ospitarli. Altri 65, invece, arrivano dal mercantile “Aslihan”. “Dopo quasi 24 ore di mancata assistenza da parte di Italia e Malta, la Sea Watch 4 ha preso a bordo le 96 persone soccorse dal mercantile per prestare l’assistenza e le cure necessarie”, ha accusato la Ong tedesca.

