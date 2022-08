Migranti, a Reggio Emilia nuove procedure per accogliere 1.500 persone

Roma, 18 agosto 2022 – La prefettura di Reggio Emilia ha approvato due procedure volte a garantire l’accoglienza di 1.500 migranti richiedenti asilo. La prima è una misura ufficiale, e il bando verrà presentato nei prossimi mesi. L’altra, invece, è stata definita “ponte” poiché collega l’attuale gestione al prossimo bando.

Migranti a Reggio Emilia: due nuove procedure di accoglienza

In questo modo si tenterà di migliorare il sistema di accoglienza dei migranti a Reggio Emilia. “E’ una bella vittoria. Lo stato ci ha ascoltato capendo che un’accoglienza dignitosa non poteva essere fatta a quei costi, non pi+ù sostenibili”, hanno commentato le due cooperative sociali che al momento stanno gestendo in proroga il servizio, L’Ovile e la Dimora d’Abramo. Il costo medio a persona per l’accoglienza giornaliera, infatti, grazie a queste due nuove procedure passerà dai 28 euro attuali ai 34 previsti dalla manifestazione di interesse.

“Abbiamo tenuto duro e, a differenza che in altre città, ci siamo rifiutati di accettare certe condizioni. Alla fine siamo stati ascoltati”, ha dichiarato il direttore de L’Ovile Gabriele Mariani. D’altronde, esattamente come gli altri, anche le cooperative sociali stanno affrontando l’aumento dei costi delle utenze. Per esempio, L’Ovile ha speso circa 400mila euro in più in questi otto mesi del 2022. Il tutto mentre l’emergenza migranti è tutt’altro che sotto controllo, visto l’aumento degli arrivi prima a causa della guerra in Ucraina, e ora per la situazione afgana.

