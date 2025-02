Migranti: a Trieste un nuovo centro di accoglienza notturna per chi ne ha bisogno

Roma, 19 febbraio 2025 – Apre a Trieste, in via Udine 11, un nuovo centro di accoglienza notturna che potrà ospitare, al momento, una settantina di persone. Si chiama Spazio 11 ed è un servizio promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con Donk–Humanitarian Medicine odv, con il sostegno di UNHCR.

A partire da lunedì, il centro rimarrà aperto tutte le sere dalle 19.00 alle 7.30, fornendo un luogo sicuro dove trascorrere la notte. Come ha spiegato il vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, Spazio 11 si inserisce “in una grande mappa della solidarietà che vogliamo incrementare e che spazia in tutte le direzioni della sofferenza e delle povertà, materiali e spirituali”.

Oltre all’accoglienza, il progetto offre anche un supporto sanitario di base. Grazie alla collaborazione con Donk–Humanitarian Medicine odv, viene garantito un triage medico-infermieristico: i volontari forniscono assistenza, prestando particolare attenzione al diritto alla salute. Nel solo ultimo anno, infatti, i volontari di Donk hanno effettuato quasi 4.000 visite a migranti e persone in condizioni di marginalità, offrendo anche un servizio di sostegno psicologico.

L’UNHCR, dal canto suo, assicurerà formazione ai volontari e al personale, con un focus specifico sull’identificazione delle persone vulnerabili e sull’informazione in tema di diritto di asilo e procedure in Italia. Il centro, dunque, rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una Trieste più solidale, come auspicato dallo stesso monsignor Trevisi: un impegno aperto a chiunque desideri offrire il proprio contributo di tempo e di aiuto.