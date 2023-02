Migranti, arrivata a Reggio Calabria la nave Dattilo con a bordo 589 profughi

Roma, 20 febbraio 2022 – Con 589 migranti a bordo, tra cui 131 donne e 35 bambini, la nave “Dattilo” della Guardia Costiera è arrivata oggi a Reggio Calabria. Dopo la prima fase di identificazione, i profughi verranno poi smistati in diverse regioni.

Come da protocollo, quindi, i migranti in seguito all’identificazione verranno, in parte, ospitati in una palestra a nord della città. Gli altri, invece, i restanti, verranno destinati ad altre regioni del Paese in base al piano predisposto dal ministero dell’Interno. Questo piano prevede la distribuzione dei migranti in diverse regioni italiane, al fine di alleggerire la pressione che le regioni del sud dell’Italia stanno subendo da anni a causa dell’afflusso di migranti. Tuttavia, questo sistema di distribuzione ha sollevato molte critiche e polemiche, sia a livello nazionale che internazionale.

In particolare, l’Unione Europea ha chiesto all’Italia di adottare politiche più efficaci per gestire la crisi migratoria. Sottolineando la necessità di trovare una soluzione condivisa a livello europeo. L’arrivo della “Dattilo” a Reggio Calabria è solo un esempio di come la situazione sia diventata ormai insostenibile. Questo anche perchè le condizioni di accoglienza in molti casi sono insufficienti, e le procedure per l’identificazione e l’assistenza sono spesso lunghe e complesse. È quindi fondamentale che il governo italiano e l’Unione Europea lavorino insieme per migliorare la situazione e garantire ai migranti e ai richiedenti asilo i diritti e le opportunità che spettano loro.

