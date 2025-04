Migranti. Bozza Ue sui Paesi Sicuri: nella lista anche Egitto e Bangladesh

Roma, 15 aprile 2025 – Nella bozza del nuovo documento europeo visionata dall’ANSA, emergono sette Paesi d’origine designati dalla Commissione europea come “sicuri” per il rimpatrio dei migranti. Tra questi figurano Egitto, Bangladesh, Colombia, Tunisia, Marocco, India e Kosovo.

L’iniziativa, promessa da Ursula von der Leyen entro giugno, segue la direttiva sui rimpatri adottata dalla Commissione a marzo e ha come obiettivo quello di rafforzare il concetto di Paese d’origine sicuro, fornendo linee guida comuni ai Ventisette Stati membri. Questo permetterebbe di supportare soluzioni innovative come il modello Italia-Albania e favorire la creazione di hub per la gestione dei rimpatri.

Il testo sarà ora esaminato dagli Stati membri per la sua eventuale approvazione.

Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno è inoltre attesa la sentenza della Corte di giustizia Ue in merito ai Cpr in Albania, dopo i ricorsi presentati al Tribunale di Roma da migranti trasferiti nei centri in quanto provenienti da Paesi già considerati sicuri dall’Italia – in particolare proprio Egitto e Bangladesh – con lo scopo di accelerare l’esame delle domande d’asilo.

Nelle conclusioni dell’avvocato generale della Corte Ue, Richard de la Tour, è stato sottolineato che è lecito designare un Paese terzo sicuro tramite decreto, anche se la sicurezza non riguarda l’intero territorio nazionale. Tuttavia, i giudici nazionali mantengono il diritto di verificare la legittimità della designazione.