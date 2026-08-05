Migranti. Ceuta, nuovo allarme per il 15 agosto: sui social circolano appelli a un ingresso di massa

Roma, 5 agosto 2026 – Dopo la grave crisi migratoria degli ultimi giorni, torna a crescere la tensione attorno alla frontiera tra il Marocco e Ceuta. Sui social network e nelle applicazioni di messaggistica stanno infatti circolando messaggi che indicano il prossimo 15 agosto come possibile data per un nuovo tentativo di ingresso collettivo nell’enclave spagnola situata sulla costa nordafricana.

Al momento, né il governo spagnolo né quello marocchino hanno confermato l’esistenza di un piano coordinato. La mobilitazione online, tuttavia, appare sufficientemente estesa da aver attirato l’attenzione dei media, degli esperti di disinformazione e delle autorità europee.

Secondo quanto ricostruito da diverse testate spagnole, decine di account e gruppi frequentati soprattutto da giovani marocchini stanno diffondendo fotografie di Ceuta, indicazioni sulle possibili vie di accesso e slogan che invitano a raggiungere la frontiera il giorno di Ferragosto. Alcuni contenuti utilizzano hashtag legati alla migrazione verso la Spagna e alla possibilità di trovare un contratto di lavoro nel Paese.

In diversi casi, gli utenti vengono invitati a entrare in gruppi privati di WhatsApp, nei quali si discutono orari, percorsi e modalità per tentare di superare la frontiera. L’organizzazione di fact-checking Maldita.es ha verificato direttamente l’esistenza di conversazioni su WhatsApp, Facebook e Instagram dedicate a un possibile nuovo attraversamento il 15 agosto o nei giorni immediatamente precedenti.

L’esistenza dei gruppi, tuttavia, non dimostra automaticamente che l’iniziativa sia sostenuta da una struttura organizzata o che migliaia di persone si presenteranno realmente alla frontiera. Nelle stesse conversazioni emergono infatti dubbi, timori e inviti alla prudenza. Alcuni giovani temono che possa trattarsi di una trappola, mentre altri ricordano i rischi legati all’attraversamento via mare o al tentativo di superare le recinzioni.

Gli investigatori e gli esperti non escludono inoltre che parte dei messaggi possa essere diffusa da trafficanti interessati ad attirare potenziali migranti oppure da soggetti intenzionati a creare tensione politica e sociale. Per numerosi giovani marocchini, soprattutto quelli provenienti dalle aree più vicine a Ceuta, i social rappresentano una delle principali fonti di informazione sulle rotte migratorie. In questo ambiente, notizie non verificate e immagini decontestualizzate possono alimentare rapidamente aspettative irrealistiche sulla possibilità di entrare e rimanere in territorio europeo.

Il nuovo allarme arriva pochi giorni dopo l’ingresso senza precedenti avvenuto tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Secondo i dati riferiti dal governo spagnolo, circa 72 mila persone hanno attraversato irregolarmente la frontiera durante la crisi, mentre circa 70 mila sarebbero successivamente rientrate in Marocco. Le autorità stanno inoltre lavorando per identificare decine di persone morte, in gran parte per annegamento durante il tentativo di aggirare a nuoto le barriere marittime.

Proprio la rapidità con cui la precedente mobilitazione si è sviluppata ha spinto l’Unione europea a concentrarsi sul ruolo delle piattaforme digitali. Secondo la Commissione, la disinformazione e la circolazione incontrollata di messaggi sui social avrebbero contribuito in maniera determinante a spostare migliaia di persone verso Ceuta.

A Bruxelles si teme che attori esterni possano sfruttare le difficoltà economiche e sociali dei giovani marocchini per esercitare pressione sulle frontiere europee. L’attenzione è quindi rivolta non soltanto al controllo fisico dei confini, ma anche alla capacità di individuare campagne coordinate, contenuti manipolati e possibili interferenze provenienti dall’estero.

La situazione resta delicata anche sul piano diplomatico. Ceuta è territorio spagnolo e rappresenta una delle frontiere terrestri dell’Unione europea con il continente africano. La gestione dei flussi dipende quindi in larga misura dalla cooperazione tra Madrid e Rabat, ma la crisi ha riaperto il dibattito sull’affidabilità del Marocco come partner nel controllo delle partenze.

In attesa del 15 agosto, le autorità dovranno distinguere tra semplici voci, iniziative spontanee e un’eventuale mobilitazione realmente coordinata. La sfida sarà prevenire una nuova emergenza senza alimentare allarmismi, garantendo al tempo stesso il controllo della frontiera, la sicurezza della popolazione di Ceuta e la tutela delle persone che potrebbero tentare un attraversamento estremamente pericoloso.