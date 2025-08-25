in Attualità

Migranti, fermata la nave Mediterranea: primo fermo dopo la missione di salvataggio

Roma, 25 agosto 2025 – Prima missione e primo fermo per la nave Mediterranea, nuova imbarcazione dell’omonima ong. Dopo l’arrivo a Trapani sabato scorso, in seguito alla decisione di non raggiungere Genova come ordinato dal Viminale, l’imbarcazione è stata sottoposta a fermo amministrativo. La durata e l’entità della sanzione saranno stabilite dal prefetto nei prossimi cinque giorni.

La scelta di Trapani e la sicurezza a bordo

Il comandante Pavel Botica e il capomissione Beppe Caccia avevano chiesto la riassegnazione del porto di sbarco, sostenendo che le condizioni dei naufraghi non permettevano di proseguire fino a Genova. Le regole internazionali di sicurezza impongono infatti a Mediterranea di non superare le 200 miglia dal punto di soccorso. La decisione di dirigersi verso Trapani è stata presa per garantire la tutela dei passeggeri e dell’equipaggio. Al momento dello sbarco, uno dei minori soccorsi ha accusato un malore appena toccata terra.

Escalation di violenze in mare

Nei giorni scorsi la Mediterranea era stata circondata e seguita da unità libiche per oltre trenta ore. In parallelo, la nave Ocean Viking di Sos Méditerranée è stata attaccata da una motovedetta della Guardia costiera libica con raffiche di mitra sparate ad altezza d’uomo per circa venti minuti. L’imbarcazione è ora diretta a Siracusa per le riparazioni.

Le reazioni dell’ong

La presidente di Mediterranea, Laura Marmorale, ha definito il provvedimento “un atto ingiusto”, sottolineando la contraddizione tra le sanzioni rivolte alle ong e i rapporti di collaborazione che i governi europei mantengono con le autorità libiche. Anche il capomissione Beppe Caccia ha espresso preoccupazione per quello che considera “un clima di impunità” che favorirebbe le milizie attive nel Mediterraneo.

Clicca per votare questo articolo!
[Totale: 0 Media: 0]

A Padova il progetto COME favorisce l’inclusione lavorativa dei migranti

Migranti. Orlando (Avs): «L’accordo Italia-Libia è criminogeno e va sospeso subito»