Migranti, fermati i due presunti scafisti dello sbarco a Crotone dell’11 agosto

Roma, 18 agosto 2022 – La squadra mobile di Crotone ha individuato e fermato due cittadini egiziani riconosciuti come i presunti scafisti dello sbarco di 100 migranti avvenuto lo scorso 11 agosto 2022 al porto di Crotone. Sulla barca erano presenti persone di diverse nazionalità, e l’imbarcazione a motore era approdata a Punta Cannone, nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Migranti, fermati due presunti scafisti

Da subito gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione attorno ai due soggetti di nazionalità egiziana. Per cominciare, infatti, i loro cellulare sotto stati posti sotto controllo per riuscire a estrapolare dati e informazioni utili. Dall’analisi sono in seguito emersi indizi chiari per determinare la responsabilità dei due che sono stati fermati per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le forze dell’ordine sono riuscite ad arrivare a questo risultato grazie all’esperienza accumulata sulle modalità degli scafisti.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia