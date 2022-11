La Francia apre i porti alla Ocean Viking, Salvini: “L’aria è cambiata”

Roma, 8 novembre 2022 – Dopo il tira e molla di questi giorni, la Francia ha deciso di aprire il porto di Marsiglia per lo sbarco dei migranti a bordo della Ocean Viking. L’arrivo della nave Ong è previsto per la notte fra mercoledì e giovedì, al massimo nella giornata di giovedì. A riguardo il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato: “Bene così, l’aria è cambiata“.

Migranti, la Francia apre il porto alla Ocean Viking

“Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. Saranno fatti scendere tutti i migranti dalla nave e poi registrati come richiedenti asilo. Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo“, hanno spiegato alcune fonti del ministero dell’Interno francese all’Ansa. “Bene così. L’aria è cambiata”, ha commentato il numero uno della Lega Matteo Salvini sui suoi profili social.

Intanto, oggi a Reggio Emilia sono sbarcati gli 89 migranti, tra cui una quarantina di minori e otto bambini in tenera età, arrivati a bordo della nave Rise Above. Al momento i profughi si trovano in un centro di prima accoglienza, in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell’Interno.

Migrantes: “Gli sbarchi selettivi sono incostituzionali”

“La situazione è drammatica, anticostituzionale. Non rispetta anche le famiglie che sono su queste navi. Non rispetta il diritto fondamentale al soccorso della Convenzione di Ginevra. Quindi si spera che questa situazione si sblocchi e che l’Italia insieme all’Europa continui quel progetto di condivisione di solidarietà nei confronti dei migranti che sono richiedenti asilo e che sono rifugiati. L’identificazione non può essere fatta a bordo ma deve essere fatta a terra e anche con tutte le tutele di ogni persona”, ha sottolineato il presidente della Fondazione Cei Migrantes, mons. Giampaolo Perego rispetto al braccio di ferro messo in piedi dal nuovo governo nei confronti degli sbarchi.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia