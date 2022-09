Migranti, giovane eritreo trovato morto: è stato ucciso mentre si imbarcava

Roma, 22 settembre 2022 – Un giovane è stato trovato morto oggi sulla Open Arms, a Messina. E’ l’ennesima vittima del Mediterraneo, di quella rotta che i migranti tentano di affrontare a ogni costo, pronti a pagare anche con il prezzo più alto: la vita.

Migranti, trovato morto un giovane sulla Open Arms

Si chiamava Wegihu il giovane trovato morto sulla Open Arms. Aveva solamente 20 anni, ed era eritreo. Stando alle testimonianze fornite da alcuni migranti, nel momento in cui stavano per salire a bordo, in Libia, un trafficante lo avrebbe colpito così violentemente da ucciderlo. Subito dopo, poi, lo stesso avrebbe costretto gli altri migranti a portare il corpo con loro durante il viaggio. Le Forza dell’ordine ora hanno avviato le indagini, sia per capire cosa sia successo che per individuare gli eventuali scafisti. Inoltre, il pm di turno ha disposto l’autopsia sulla salma dell’uomo, trasportata al Policlinico.

L’imbarcazione sulla quale viaggiavano trasportava altre 402 persone, che ora sono state rifocillate e si trovano in buone condizioni.

