Migranti, i numeri smentiscono Meloni: quintuplicati gli arrivi via terra da quando è al governo

Roma, 3 gennaio 2023 – Quando si parla di migranti irregolari si pensa solo a quelli che arrivano da mare. L’Italia, però, in quanto penisola, ha anche altri confini che possono essere oltrepassati, e pure più facilmente. Come quelli friulani. La differenza sostanziale tra i due è che quando le persone arrivano via mare vengono sempre intercettate. Quelle via terra, invece, no. Ed è proprio per questo motivo che gli arrivi tramite la frontiera friulana, da quando il governo Meloni si è instaurato, sono aumentati in modo significativo. Perchè l’attenzione è stata concentrata solo ed esclusivamente sulle coste.

Migranti, quanto sono aumentati gli ingressi con il governo Meloni

Secondo quanto riportato da Azzunziato Varde, prefetto di Trieste, infatti, i numeri relativi ai migranti entrati in Italia dalla frontiera friulana da ottobre a dicembre 2022, sono quintuplicati rispetto al 2021. Parliamo quindi proprio del periodo in cui si è insediato il nuovo governo Meloni. I dati sono stati elencati durante una conferenza stampa. L’aumento è esponenziale: si è passati dai 1.194 del periodo ottobre-dicembre 2021 ai 5.690 dello stesso periodo relativo al 2022. I numeri comprendono i rintracci di immigrati entrati illegalmente in Italia e coloro che si sono presentati spontaneamente alle forze dell’ordine una volta entrati nel territorio nazionale. Andando ancora più nello specifico, è 2.104 sono gli arrivi di ottobre 2022 (525 nel 2021), 2.451 quelli di novembre 2022 (470 nel 2021) e 1.135 a dicembre 2022 (199 nel 2021).

“Se la destra fosse stata all’opposizione avrebbe gridato all’invasione, invocando il blocco navale. E invece oggi ci sono loro al Governo e dopo i proclami della campagna elettorale, dopo l’insensato scontro con la Francia e un decreto sicurezza pressoché inutile, sull’immigrazione sono in stato confusionale. La riprova è che proseguono gli sbarchi. E Lampedusa è di nuovo al collasso, nonostante le gite imposte alle navi ong cui sono stati assegnati altri porti sicuri lungo lo Stivale. Che fine hanno fatto il blocco navale e la propaganda da campagna elettorale? Con gli slogan non si risolvono problemi complessi come l’immigrazione. Questa ne è l’ennesima dimostrazione”, ha commentato all’Agi il vicesegretario e portavoce di Azione Mariastella Gelmini.

