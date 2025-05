Migranti, il 62% degli italiani boccia i centri in Albania: bocciatura bipartisan per la linea Meloni

Roma, 19 maggio 2025 – Un recente sondaggio condotto da Izi, società specializzata in analisi economiche e politiche, ha fatto emergere un chiaro segnale di malcontento da parte dell’opinione pubblica italiana nei confronti della gestione dei flussi migratori da parte del governo Meloni. Il dato più eclatante riguarda il 62% degli italiani, che si dichiara contrario alla creazione dei centri per i rimpatri in Albania, misura simbolo del governo in materia migratoria.

Una maggioranza trasversale contro le politiche migratorie del governo

Secondo quanto presentato su La7, due italiani su tre giudicano negativamente l’operato del governo sulla questione migranti. La critica attraversa tutte le aree politiche, compresa la maggioranza: persino un elettore su tre del centrodestra si dice insoddisfatto delle misure adottate. A sottolinearlo è Giacomo Spaini, presidente e CEO di Izi: “La cosa più sorprendente resta il giudizio sull’operato del governo: una bocciatura da parte della maggioranza degli elettori a prescindere dall’orientamento politico”.

Migranti e sicurezza: l’opinione degli elettori

Il sondaggio ha anche indagato sulla percezione della pericolosità del fenomeno migratorio. Qui emergono differenze marcate: il 93% degli elettori dei partiti di governo ritiene i migranti un problema in termini di sicurezza, contro il 44% degli elettori dell’opposizione. Un dato che evidenzia una forte polarizzazione, ma anche una percezione di allarme condivisa da una fetta significativa della popolazione.

Meloni in Albania, ma niente visita ai centri

Ironia della sorte, la pubblicazione dei dati coincide con il ritorno della premier Giorgia Meloni dall’Albania, dove ha partecipato alla Comunità politica europea. Tuttavia, la presidente del Consiglio non è riuscita a visitare i centri di rimpatrio, come inizialmente previsto. “Non faccio in tempo a passare ai centri, ma stiamo andando avanti, come avevamo promesso”, ha dichiarato, minimizzando l’assenza.

Il “partito del non voto” boccia compatto

Colpisce infine l’opinione espressa da chi non ha votato alle ultime elezioni: una fascia spesso trascurata nel dibattito politico, ma che nel sondaggio si mostra largamente critica sia verso i centri in Albania, sia verso l’intera gestione migratoria del governo.

Metodo e attendibilità

Il sondaggio è stato condotto su un campione rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana tra il 14 e il 15 maggio 2025, con un campionamento casuale stratificato per genere, età e area geografica, e successiva ponderazione per caratteristiche demografiche e comportamento elettorale.