Migranti, la Cei contro il governo Meloni: “Perplessità sulle disposizioni, troppi pregiudizi e ideologie”

Roma, 12 maggio 2023 – Una vera e propria stangata quella che arriva dalla Cei al governo Meloni. Secondo il monsignor Francesco Savino, vice presidente della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per l’aera Sud e vescovo di Cassano all’Ionio, infatti, attorno al tema dei migranti ci sono troppi “pregiudizi e ideologie“. Non solo, l’uomo di chiesa ha espresso anche “perplessità su alcune disposizioni governative”.

Migranti, mons. Savino: “Pregiudizi e ideologie”

Il mons. Savino è intervenuto durante la presentazione del messaggio del Papa sulla Giornata mondiale dei migranti dei rifugiati. Durante l’incontro, ha esposto la sua opinione rispetto a come il governo Meloni sta affrontando la questione dei flussi migratori, un tema che notoriamente divide l’opinione pubblica. “Sono perplesso ad esempio sulla protezione speciale, sulla considerazione del fenomeno migratorio come emergenziale. Mi chiedo, lo è davvero? Non è forse giunta l’ora di rivedere la legge Bossi-Fini? Il sottosegretario Mantovano si è reso disponibile ad aprire un tavolo. Noi come Chiesa abbiamo il dovere di dire, di manifestare le perplessità. Mettiamo da parte pregiudizi e appartenenze ideologiche”, ha sottolineato il presule.

Successivamente, non si è tirato indietro dal fare un commento anche rispetto ai tanti giovani che, per contestare il caro affitti, si stanno accampando fuori dalle università. “E’ una protesta vera, autentica, che risponde ad un oggettivo bisogno. Dico a noi tutti, cerchiamo di ascoltare, perché se non ascoltiamo questi che sono veri bisogni e diritti, il rischio è che veramente si possano creare delle condizioni di rivolta sociale”.

