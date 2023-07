Migranti, la Tunisia respinge le accuse di averli abbandonati nel deserto

Roma, 28 luglio 2023 – Attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, il ministero dell’Interno tunisino ha respinto con fermezza le accuse rispetto al fascicolo sui migranti africani subsahariani nel deserto. “Queste accuse e calunnie che potrebbero nuocere all’immagine della Tunisia e dei tunisini”, si legge nel testo.

Migranti, il comunicato del ministero dell’Interno tunisino

Nella stessa nota, poi, si sottolinea che “la Repubblica tunisina, come Stato e popolo, non risparmia alcuno sforzo per farsi carico dei migranti africani e degli altri stranieri presenti sul territorio tunisino. O per soccorrere coloro che sono in pericolo nelle acque territoriali tunisine fino a che non raggiungano un luogo sicuro”. Inoltre, il ministro dell’Interno, Kamel Feki, ha rilasciato dichiarazioni sul tema, affermando che il paese si attiene rigorosamente all’applicazione della legge nel respingimento dei migranti. E lo fa nel rispetto dei diritti umani e nella salvaguardia della dignità delle persone coinvolte. Allo stesso tempo, Feki ha precisato che la Tunisia non si assume alcuna responsabilità per ciò che accade al di fuori dei suoi confini.



Nell’ambito delle recenti tensioni tra migranti subsahariani e alcuni cittadini tunisini nella regione di Sfax, almeno 46 migranti cittadini del Gambia, bloccati in Tunisia, faranno ritorno nella loro patria. Il Ministero degli Affari Esteri del Gambia ha confermato questo sviluppo, indicando che una missione consolare ha assistito “il rimpatrio dei cittadini del Gambia a seguito di tensioni tra gli africani sub-sahariani e alcuni cittadini tunisini a Sfax e dintorni”. L’Operazione di rimpatrio, effettuata con la collaborazione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), prevede che i 46 migranti vengano evacuati dalla Tunisia attraverso il Marocco e poi raggiungeranno Banjul, capitale del Gambia, nella prima mattinata del prossimo venerdì.

