Migranti, tra Lampedusa e Roccella Ionica mille arrivi in un giorno

Roma, 24 marzo 2023 – Continuano gli sbarchi di migranti a Lampedusa, e non solo. Anche oggi i numeri ribadiscono la necessità di un cambio di passo in termini di accoglienza: gli arrivi, infatti, in 24 ore sono stati 123 sull’isola siciliana, e 546 sulle coste calabresi. I profughi, provenienti dalla Tunisia, viaggiavano su tre barconi diversi e si aggiungono alle 805 persone arrivate sempre sull’isola nelle ultime ore. A causa dei consistenti numeri, la Prefettura di Agrigento, in collaborazione con il Viminale, ha deciso di trasferire 400 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle. L’obiettivo è quello di evitare che l’hotspot di Lampedusa diventi nuovamente sovraffollato.

Migranti, mille arrivi in 24 ore

Non solo Lampedusa. Gli sbarchi di migranti non si fermano nemmeno sulle coste calabresi, dove sono in arrivo al porto di Roccella Ionica due motovedette della Guardia costiera con a bordo 220 migranti soccorsi in mare. Lo sbarco è avvenuto intorno alle 14, mentre altre due unità della Guardia costiera sono dirette a Crotone con altre 216 persone. A Reggio Calabria, poi, è previsto l’arrivo di altri 110 migranti di cui al momento ancora non si conosce la nazionalità. Lo sbarco sarà coordinato dalla prefettura di Reggio Calabria, la stessa che gestirò anche i controlli sanitari e le procedure di identificazione da parte della Polizia di Stato.

In seguito, i migranti che arriveranno a Reggio saranno portati al centro di prima accoglienza allestito a Gallico, nella palestra della scuola Boccioni. Nei prossimi giorni, poi, verranno trasferiti secondo il riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.

