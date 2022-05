Migranti, Salvini: “Non vedo l’ora di tornare a proteggere il Paese”

Roma, 13 maggio 2022 – “Migranti, sbarchi a pieno ritmo a Lampedusa: altri 142 approdano nella notte”. Con questa frase Matteo Salvini commenta i nuovi arrivi in Italia, sottolineando di non vedere l’ora di poter tornare a lottare contro gli sbarchi.

Migranti, Salvini: “Non vedo l’ora di tornare a proteggere il mio Paese”

“E io sono a processo per aver fermato gli sbarchi… Non vedo l’ora di tornare a farlo, per proteggere il mio Paese“, ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter allegando una immagine in cui si legge: “Migranti, sbarchi a pieno ritmo a Lampedusa: altri 142 approdano nella notte”. Proprio oggi Salvini si trova nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per l’udienza del processo Open Arms. Processo per il quale è imputato in quanto accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito, mentre era ministro dell’Interno, lo sbarco di migranti soccorsi dalla nave della Ong catalana.

