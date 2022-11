Migranti. Meloni conferma la linea dura sugli sbarchi, scontro con l’Ue

in

Roma, 10 novembre 2022 – Sui migranti la premier Giorgia Meloni conferma la linea dura, ma è scontro con l’Europa. La Commissione europea, ieri pomeriggio, ha chiesto lo “sbarco immediato” di tutte le persone a bordo dalla Ocean Viking, che dopo il no italiano a un porto sicuro sta navigando verso Marsiglia o la Corsica.

Con le condizioni meteo in peggioramento, però, ci vorrà ancora almeno un giorno. Troppo per Bruxelles, secondo cui la situazione a bordo ha raggiunto un “livello critico” e occorre agire subito per evitare una “tragedia umanitaria”. Dunque, è la sostanza, serve uno sbarco immediato, nel porto più vicino.

“L’obbligo legale di soccorrere e garantire la sicurezza della vita in mare è chiaro e inequivocabile, a prescindere dalle circostanze che portano le persone a trovarsi in una situazione di pericolo”, è il richiamo della Commissione, che convocherà “urgentemente i Paesi Ue per lavorare ulteriormente su soluzioni comuni”.