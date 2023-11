Minniti: “Sui migranti ancora misure tampone, l’Ue non vuole avere un ruolo”

Roma, 10 novembre 2023 – In un’intervista al Corriere della Sera, Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, ha espresso le sue preoccupazioni sulla gestione dell’Unione europea in merito alla questione migranti. Dopo aver definito il recente accordo tra Italia e Albania una misura tampone “nella logica dell’emergenza”, infatti, ha sottolineato che l’immigrazione è un dato strutturale del pianeta, e ha insistito sulla necessità che l’UE assuma un ruolo di maggiore rilievo.

Migranti, Minniti: “L’Ue non vuole avere un ruolo”

Secondo Minniti, l’Ue avrebbe dovuto svolgere un ruolo più attivo nel coordinare una risposta strutturale all’arrivo dei migranti, anziché adottare misure tampone. Per spiegarsi, l’ex ministro ha citato l’esempio del vertice straordinario di Malaga, durante il quale l’Ue avrebbe potuto presentare un piano di sostegno economico per l’Africa e proporre un patto con l’Unione Africana e l’ONU per affrontare i flussi illegali e stabilire percorsi legali. E’ una misura tampone che va nella logica dell’emergenza. Ma l’immigrazione è un dato strutturale del pianeta. C’è bisogno che l’Ue faccia sentire la sua voce ancora più importante, invece anche stavolta ha scelto di non avere un ruolo.

Bisognerà vedere concretamente come si traduce. Un richiedente asilo ha dirotto a nominare l’avvocato e parlarci. Cosa accadrà? Andranno gli avvocati in Albania? Verrà lui? Chi pagherà? Non vorrei che questa complicata gestione mettesse in dubbio il diritto alla difesa, soprattutto di un richiedente asilo. L’Europa ha perso una serie di occasioni. L’ultima al vertice straordinario di Malaga, dove bisognava presentare il piano di sostegno economico per l’Africa e la proposta di un patto con Unione africana e Onu per contrastare i flussi illegali e costruire i percorsi legali. Se queste cose fossero state fatte prima del 7 ottobre l’Europa avrebbe lanciato un ponte di fiducia verso l’Africa e il Mediterraneo di grandissimo valore nell’attuale tempesta”, ha infatti dichiarato Minniti.

In conclusione, poi, Minniti ha ribadito l’importanza di affrontare strutturalmente la questione migratoria anziché adottare soluzioni ad hoc. Sottolineando, infine, che l’Ue deve impegnarsi in un dialogo più ampio e cooperativo con i paesi interessati.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia