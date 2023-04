Migranti, continua il ricollocamento dei sopravvissuti al naufragio di Cutro

Roma, 7 aprile 2023 – Procede il ricollocamento dei migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Secondo quanto riportato dall Ministero dell’Interno, sono 76 i profughi che hanno richiesto protezione internazionale. Di questi, 18 hanno presentato domanda in Italia, mentre gli altri hanno aderito al programma di ricollocamento volontario in altri paesi europei.

Migranti, prosegue il ricollocamento dei sopravvissuti

Dei 18 migranti che hanno richiesto protezione internazionale in Italia, 15 provengono dal Pakistan, 2 dall’Afghanistan e 1 è di nazionalità iraniana. E al momento sono ospitati nei centri del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI). Cinque minori stranieri non accompagnati, poi, sono stati portati nelle strutture dedicate ai più giovani. I 53 profughi che hanno aderito al programma di ricollocazione volontaria, invece, sono in gran parte di nazionalità afghana (49). Solamente 2 provengono dalla Siria, 1 dall’Iran e 1 dalla Somalia. Di questi, però, 14 si sono allontanati volontariamente.

La Germania quindi ha valutato la posizione di 39 persone, e ne ha accettato il ricollocamento di 33 (29 afghani, 2 siriani, 1 somalo e 1 iraniano). In 32 sono già partiti per il Paese tedesco lo scorsi 31 marzo, mentre 1 è ancora in attesa perché necessitava di cure mediche. Un’altra persona, infine, ha invece rifiutato il trasferimento, richiedendo però in ricongiungimento familiare con i parenti residenti in Irlanda.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia