Roma, 7 ottobre 2022 – La città di New York ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della crisi dei migranti. L’annuncio è stato dato dal sindaco Eric Adams, il quale ha fornito anche le indicazioni alle agenzie locali di allestire i centri di soccorso.

New York, annunciata la crisi di emergenza per i migranti

“E’ insostenibile e non è giusto. I nostri centri stanno operando quasi al 100%. Ben di più di quanto sono stati programmati a fare”, ha dichiarato il sindaco Adams riferendosi ai migliaia di migranti arrivati in città. Secondo quanto riportato, infatti, il sistema di accoglienza della grande mela è sotto pressione a causa della presenza di 17mila persone che cercano asilo negli Stati Uniti. “Siamo in una situazione di crisi”, ha ribadito Adams stimando in un miliardo di dollari la spesa che la città sarà costretta a sostenere entro la fine dell’esercizio fiscale per affrontare l’emergenza.

