Migranti, Piantedosi: “Ci sarà equa distribuzione degli arrivi delle navi Ong”

Roma, 9 gennaio 2023 – “Puntiamo a un’equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco, con il compito di sgravare Sicilia e Calabria. Non devono essere condannate a essere il campo profughi dell’Europa”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parlando dei porti assegnati alla Geo Barents e alla Ocean Vikings in arrivo insieme ai migranti soccorsi.

Migranti, Piantedosi: “Sicilia e Calabria non devono essere il campo profughi dell’Europa”

Rispetto alle due navi Ong, poi, ha sottolineato che “sono navi di stazza importante”, e per questo possono navigare verso Ancona anche in condizioni meteo difficili. “Prima di disporre il porto sicuro ci avvaliamo del contributo di valutazioni tecniche specialistiche. Se un viaggio viene indirizzato in un porto vuol dire che le valutazioni fatte dagli specialisti lo consentono“. Piantedosi poi ha sottolineato “il gravame che già soffre Lampedusa in primis, la Sicilia in seconda battuta, ma anche la Calabria rispetto al numero degli sbarchi e a tutto ciò che ne consegue. Ci sono adempimenti di polizia giudiziaria e screening sanitari, ed è giusto creare i presupposti di distribuzione sul territorio nazionale. Qualcuno ha fatto la mappatura cromatica dei porti che abbiamo indicato negli ultimi mesi. E si vede che c’è stata equa distribuzione su tutti. Qualcuno ha invocato quelli che non sono stati oggetto di indicazione e lo saranno a breve.

Vogliamo una equa distribuzione sul territorio nazionale con l’obiettivo di sgravare il più possibile Sicilia e Calabria che non devono essere condannate ad essere campo profughi dell’intera Europa. In provincia di Agrigento c’è il maggiore punto di approdi d’Europa. Ospita tra 1.200 e 1.300 persone in accoglienza stabile. L’impegno che ho preso è di ritornare, al più presto, con qualcosa di tangibile”, ha infine aggiunto il ministro dell’Interno.

