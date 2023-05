Migranti: quasi svuotato hotspot a Lampedusa. 184 gli ospiti in struttura, nei giorni scorsi erano 3.300

Roma, 11 maggio 2023 – Lampedusa, la piccola isola italiana situata nel Mar Mediterraneo, è spesso al centro dell’attenzione a causa dell’afflusso di migranti che cercano di raggiungere l’Europa attraversando il mare. Recentemente, la Prefettura di Agrigento ha disposto una serie di trasferimenti per ridurre il sovraffollamento dell’hotspot dell’isola, che nei giorni scorsi aveva raggiunto il picco di 3.300 persone ospitate.

Attualmente, l’hotspot di Lampedusa ospita solamente 184 migranti, e i posti a disposizione sono circa 380. Questo vuol dire che la struttura di primissima accoglienza è quasi del tutto vuota, rispetto alla situazione di sovraffollamento che si era creata.

La riduzione del numero di ospiti dell’hotspot di Lampedusa è stata possibile grazie ai trasferimenti effettuati con traghetti, aerei e navi militari, disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale. Questi trasferimenti hanno permesso di distribuire i migranti tra le varie strutture di accoglienza presenti in Italia, evitando il sovraffollamento dell’hotspot di Lampedusa e garantendo un’accoglienza adeguata ai migranti.

Nonostante la situazione attuale sia di relativa calma, la questione migratoria rimane un problema complesso e delicato che richiede soluzioni a lungo termine. L’Unione Europea sta cercando di trovare un accordo per gestire l’afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente, ma finora le soluzioni proposte hanno incontrato molte resistenze da parte dei vari paesi membri.

Nel frattempo, l’hotspot di Lampedusa continua ad essere un punto di sbarco per i migranti che cercano di raggiungere l’Europa attraverso il mare. È importante che le autorità italiane e europee continuino a lavorare per garantire un’accoglienza adeguata ai migranti e per trovare soluzioni efficaci per gestire il fenomeno dell’immigrazione.