La Corte europea dei Diritti Umani ha bloccato il primo volo di migranti dal Regno Unito al Ruanda

Roma, 15 giugno 2022 – La Corte europea dei Diritti Umani ieri sera ha bloccato il primo volo organizzato dalla Gran Bretagna per trasferire in Ruanda i migranti irregolari. Nonostante questo, il governo britannico non ha intenzione di farsi scoraggiare, di fatti il ministro dell’Interno ha dichiarato che Londra “va avanti imperterrita” con il proprio progetto.

Migranti, bloccato il primo volo diretto in Ruanda

Secondo quanto si apprende, il volo avrebbe dovuto trasportare sette migranti. Poco prima del decollo, però, è stato bloccato grazie all’intervento della Corte europea dei Diritti Umani. La decisione si rivela un duro colpo per Boris Johnson che aveva fortemente lottato, insieme al ministro Priti Patel, per concretizzare il progetto contro l’immigrazione clandestina. L’obiettivo, infatti, era quello di scoraggiare i richiedenti asilo dall’attraversare la Manica. Garantendo, contemporaneamente, di inviare migliaia di migranti irregolari in Ruanda, tramite un accordo raggiungo con Kigali.

Il piano, però, è stato travolto dalle critiche. In particolare, anche il principe Carlo nei giorni scorsi lo ha definito “spaventoso”, così come i massimi vertici della Chiesa d’Inghilterra. Agli attacchi, alcuni giorni fa, Johnson aveva risposto denunciato i ricorsi legali contro la propria politica migratoria quasi come un favore agli scafisti. E ha insistito nel definirla come “la strada giusta”.

