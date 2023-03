Migranti, salvate dalla Guardia costiera 1300 persone in poche ore

Roma, 10 marzo 2023 – Non cessano le richieste di aiuto provenienti dal mare. Anzi. Crescono di minuto in minuto. Proprio in queste ore, infatti, la Guardia costiera sta intervenendo per salvare 1.300 migranti, persone che si trovano su diverse imbarcazioni in stato di difficoltà. In particolare, tre motovedette si trovano a circa 70 miglia a Sud di Crotone per prestare soccorso a un barcone con a bordo 500 profughi. Contemporaneamente, altre quattro unità della Guardia costiera stanno intervenendo per salvare circa 800 persone divise in due barconi a 100 miglia da Roccella Ionica.

Migranti, interventi della Guardia costiera per salvare 1.300 persone

A pochi giorni dalla strage di Cutro, la situazione risulta essere sempre più tragica. Gli interventi che sta effettuando in queste ore la Guardia costiera, poi, risultano essere particolarmente complicati a causa dell’alto numero di persone in pericolo. “La Guardia costiera in difficoltà nell’area Sar italiana, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza, ha chiesto supporto alla Marina Militare. È stato disposto l’immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell’area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell’azione. La nave militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l’assistenza richiesta”, ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La prima segnalazione arrivata da Alarm Phone è giunta questa mattina, e riguardava l’imbarcazione su cui viaggiavano 500 migranti. “Siamo in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia, ci ha chiamato dall’area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi”, avevano scritto su Twitter. Nel frattempo, poi, più di 480 profughi sono stati salvati dalla nave Diciotti, che stava facendo rotta verso Lampedusa per trasferire centinaia di migranti dall’hotspot di contrada Imbriacola. La nave, quindi, è arrivata all’isola solo in un secondo momento, ed è riuscita a prendere a bordo 188 persone da trasferire. Al momento, infatti, nell’hotspot di Lampedusa, sono presenti 2.700 persone a fronte dei circa 400 posti disponibili.

