Migranti. Salvini: “Non possiamo permetterci 1500 sbarchi al giorno”

Milano, 3 agosto 2021 – “Il tema immigrazione c’è nei numeri. Nelle ultime ore, anzi fra il pomeriggio e la notte, sono sbarcati più di 700 immigrati e altri 800 sono a bordo di due navi, una francese e una tedesca. Non penso che dopo il Covid ci si possa permettere 1.500 sbarchi al giorno”.

Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una visita al banchetto della Lega nel mercato di viale Papiniano.

“Ricordo che, mentre si chiede il Green pass per andare in pizzeria, coloro che sbarcano arrivano da Paesi non vaccinati e spesso scappano dai centri e girano quindi è un problema anche sanitario, oltre che economico, sociale e culturale” ha spiegato. “Se invece di 30mila sbarchi fossimo alla quota dell’anno scorso, il problema non ci sarebbe. In tante periferie milanesi è pieno di immigrati regolari per bene e integrati, ma, pensiamo a San Siro, ci sono ghetti inavvicinabili anche per forze dell’ordine” ha concluso.