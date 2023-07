Migranti, un barcone con a bordo almeno 60 persone è naufragato a largo del Marocco

Roma, 27 luglio 2023 – Una terribile tragedia si è verificata al largo delle coste di Dakhla, in Marocco, di fronte alle Canarie, dove una barca carica di oltre 60 migranti è affondata. Secondo quanto riportato dal quotidiano Assabah, circa quaranta migranti sarebbero riusciti a salvarsi, ma purtroppo una ventina di persone risultano ancora disperse. Sette cadaveri sono stati recuperati dagli stessi sopravvissuti e portati a riva.

Migranti, naufragio a largo delle coste marocchine

L’incidente, riportato dal quotidiano Assabah, ha segnato profondamente i sopravvissuti, che sono riusciti a raggiungere le coste a nuoto o aggrappandosi a ciò che potevano. Le forze di soccorso hanno recuperato sette corpi, tra cui donne e bambini, che ora riposano sulla spiaggia, mentre le lacrime di dolore e tristezza dei superstiti riversano sulla sabbia. La maggior parte dei migranti a bordo della barca proviene dalla provincia di Kenitra, a pochi chilometri dalla capitale marocchina, Rabat. Sono persone spinte dalla speranza di una vita migliore, lontano dalla povertà e dai conflitti che affliggono i loro paesi d’origine. La decisione di intraprendere un viaggio così pericoloso è stata dettata dalla disperazione e dalla ricerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie.

Le autorità marocchine, insieme alle unità di soccorso spagnole, stanno attivamente partecipando alle operazioni di ricerca e salvataggio. La speranza, infatti, è quella di trovare e recuperare ulteriori sopravvissuti e dare una degna sepoltura alle vittime. Le rotte delle Canarie sono tristemente note per la loro pericolosità, con il mare spesso agitato e le imbarcazioni sovraffollate a rischio di cedimento. Tuttavia, per coloro che si trovano in situazioni di estrema vulnerabilità, questa sembra essere l’unica opzione per sfuggire alla loro realtà di sofferenza.

