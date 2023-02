Migranti. Vertice Ue: riconosciuta la specificità delle frontiere marittime

Roma, 10 febbraio 2023 – Il Consiglio europeo ha riconosciuto la specificità delle frontiere marittime e la necessità di rafforzare la cooperazione sulla Ricerca e Salvataggio. Durante un recente vertice, i leader europei hanno preso atto del rilancio del gruppo di contatto sull’azione di Search & Rescue.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che il Consiglio europeo ha chiaramente riconosciuto che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sottolineato che vi è l’orientamento generale a trovare soluzioni pragmatiche per affrontare la questione migratoria in Europa.

Nonostante non siano stati raggiunti accordi su tutti i punti, i leader europei sono nella condizione di concordare iniziative di solidarietà per il futuro in materia di migrazione. Questo rappresenta un passo importante per la gestione coordinata della migrazione in Europa e per garantire la salvaguardia delle vite umane in mare.